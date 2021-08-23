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После побега осужденных из бурятского психдиспансера возбуждены три дела

После побега осужденных из бурятского психдиспансера возбуждены три дела
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Бурятии после побега семи осужденных из филиала Республиканского психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь возбуждены несколько уголовных дел, сообщили в Следственном комитете.

Следователи СК возбудили дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении сотрудников диспансера, ответственных за соблюдение мер безопасности, режима и охраны осужденных.

Дознаватели МВД Заиграевского района также возбудили дела о повреждении пациентами имущества и нанесении травмы санитару по статьям об умышленном повреждении чужого имущества и причинении легкого вреда здоровью, совершенного с использованием предметов в качестве оружия. С учетом резонанса, который вызвали события в Новой Бряни, прокурор района передал эти дела следователям СК.

По версии следствия, 21 августа днем пациенты устроили в диспансере беспорядки во время досмотров и проверки карманов. Семеро из них сбежали, ранив одного из санитаров осколком оконного стекла. Когда персонал диспансера отвлекся на раненого, осужденные сломали замок на оконной решетке, сбросили на землю матрас и спрыгнули на него из окна.

Всех семерых задержали в тот же день.

Сообщалось, что беглецы были направлены на принудительное лечение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство.

Бурятия Новая Брянь СКР МВД Заиграевский район

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