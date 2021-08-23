В МВД сообщили, что осужденных из психдиспансера упустил частный охранник

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - МВД России опровергло сообщение сетевого СМИ о том, что психоневрологический диспансер в Бурятии, откуда недавно сбежали семь осужденных, охраняли полицейские.

В действительности диспансер охранял сотрудник частного охранного предприятия.

В министерстве упрекнули автора публикации в том, что он не перепроверил слова своего источника и в результате допустил "голословные обвинения в адрес сотрудников МВД России" и "ввел в заблуждение широкую аудиторию".

"МВД России будет использовать все предусмотренные законодательством способы для защиты репутации ведомства и его сотрудников", - говорится в пресс-релизе.

По версии СК, 21 августа днем пациенты диспансера во время досмотра и проверки карманов разбили окно и осколком стекла ранили санитара. Пока персонал отвлекся на раненого, семь осужденных сломали замок на оконной решетке, сбросили на землю матрас, спрыгнули на него и сбежали. Всех их задержали в тот же день.

После побега было возбуждено три уголовных дела, в том числе о халатности персонала.