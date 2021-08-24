Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Оперштаб Якутии заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется, начинается поэтапный вывод привлеченных на тушение сил, сообщает оперштаб республики.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки МЧС России. Группировка Ногинского и Тульского спасательных центров возвращается в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Всего в Якутии зафиксировано 43 лесных пожара, за сутки ликвидировано 12 на площади более 130 тысяч гектаров.

На сегодня пожаров, приближающихся и угрожающих населенным пунктам, нет.

В соседней Иркутской области за минувшие сутки был ликвидирован крупный лесной пожар в Катангском районе, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Площадь, пройденная огнем, составила более 48 тыс. гектаров.

На вечер понедельника локализованными оставались семь пожаров на общей площади 20,7 тыс. гектаров: пять в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Продолжают действовать семь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 33,6 тыс. гектаров. Все очаги расположены в Катангском районе. Новых возгораний за минувшие сутки на территории региона не зарегистрировано.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 532 лесных пожара. В прошлом году на эту дату было зафиксировано 870 возгораний.

С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС. В Якутии введен режим ЧС регионального характера, в Иркутской области 19 августа региональный режим чрезвычайной ситуации был снят.

Пожары в Якутии

8
Якутия Иркутская область

Новости по теме

Новости

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Что произошло за день: понедельник, 23 августа

СПЧ подготовит предложения по поправкам к закону об иноагентах

СПЧ подготовит предложения по поправкам к закону об иноагентах

МВД рекомендовало мигрантам урегулировать правовой статус в РФ до 30 сентября

Прокуратура проверит действия самарских властей на фоне пожара в нацпарке

Прокуратура проверит действия самарских властей на фоне пожара в нацпарке

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Прокуроры нашли нарушения у красноярской компании после гибели трех рабочих в коллекторе

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных религиозных организаций

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных религиозных организаций

Красноярское Минэкологии назвало возможные причины массовой гибели оленей

Красноярское Минэкологии назвало возможные причины массовой гибели оленей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');