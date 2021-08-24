Оперштаб Якутии заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется, начинается поэтапный вывод привлеченных на тушение сил, сообщает оперштаб республики.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки МЧС России. Группировка Ногинского и Тульского спасательных центров возвращается в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Всего в Якутии зафиксировано 43 лесных пожара, за сутки ликвидировано 12 на площади более 130 тысяч гектаров.

На сегодня пожаров, приближающихся и угрожающих населенным пунктам, нет.

В соседней Иркутской области за минувшие сутки был ликвидирован крупный лесной пожар в Катангском районе, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Площадь, пройденная огнем, составила более 48 тыс. гектаров.

На вечер понедельника локализованными оставались семь пожаров на общей площади 20,7 тыс. гектаров: пять в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Продолжают действовать семь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 33,6 тыс. гектаров. Все очаги расположены в Катангском районе. Новых возгораний за минувшие сутки на территории региона не зарегистрировано.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 532 лесных пожара. В прошлом году на эту дату было зафиксировано 870 возгораний.

С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС. В Якутии введен режим ЧС регионального характера, в Иркутской области 19 августа региональный режим чрезвычайной ситуации был снят.