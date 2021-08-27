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В Минздраве не стали связывать рост COVID-заболеваемости детей в Якутии с лесными пожарами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Минздрава России, которые прибыли в Якутию для помощи в борьбе с коронавирусом в условиях задымления, не связывают рост заболеваемости детей с лесными пожарами, сообщает пресс-служба министерства.

"На момент нашего визита в реанимации детей с COVID-19 не было, само отделение было заполнено только наполовину. Вместе с тем число госпитализаций детей выросло в последнее время. Однако специалисты не связывают это с лесными пожарами. Катаклизмы не осложнили эпидемиологическую обстановку на территории республики", - приводятся в сообщении слова врача-педиатра Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Владислава Черникова.

В частности, на фоне пожаров у населения не отмечено обострений хронических респираторных заболеваний, отметил он.

Кроме того, Черников подчеркнул, что качество оказания медпомощи пациентам с коронавирусом в Якутии в сложившейся ситуации с пожарами не пострадало.

Всего специалисты Минздрава проконсультировали более 500 пациентов, посетили восемь медицинских организаций, принимали участие в заседаниях научных обществ.

Как сообщалось, бригада медиков была направлена в Якутию по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в условиях серьезной задымленности из-за лесных пожаров в регионе.

С середины августа власти Якутии отмечали рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Дополнительный стационар был открыт в Якутске.

По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлено 148 случаев заболевания COVID-19, из них в Якутске - 85.

Минздрав РФ Якутия Коронавирус

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