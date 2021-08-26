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На территории двух районов Якутии ликвидировали природные пожары

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На территории Намского и Горного районов Якутии ликвидированы все крупные природные пожары, особое внимание уделяется лесопожарной обстановке в Усть-Майском районе, сообщает в четверг оперштаб республики.

"В регионе действуют 55 лесных пожаров. На утро проводятся работы по тушению 15 лесных пожаров. На тушении задействованы 1,2 тыс. человек и 106 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее на территории Горного района были зафиксированы самые крупные природные пожары. Сейчас они все ликвидированы.

На особом контроле находится ситуация в Усть-Майском районе, где зафиксировано 11 природных пожаров. На заседании опершатаба республики было поручено усилить там работу по тушению пожаров.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Якутия

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