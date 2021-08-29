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Площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась за неделю в 4 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Почти 30 лесных пожаров потушили в Якутии за последнюю неделю - площадь возгораний уменьшилась в 4 раза, сообщает в субботу федеральная Авиалесоохрана.

"За текущую неделю (с 23 по 27 августа 2021 года) в Якутии ликвидировано 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 840 тыс. га. Все лесные пожары потушены в удаленной и труднодоступной местности", - говорится в сообщении.

Пожарные сумели потушить крупным пожар в Мирнинском районе на площади в 360 тыс. га. В Горном районе также потушили возгорание, которое уничтожило 250 тыс. га леса. Сейчас в регионе тушат еще 23 лесных пожара на площади в 241,6 тыс. га. Из них 4 крупных лесных пожара на площади более 136 тыс. га, локализовали. В тушении задействованы около 800 человек, 100 единиц техники и 5 воздушных судов.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Якутия

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