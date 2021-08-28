Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Организаторы фестиваля "МакЛарин за Родину" в Твери, на котором должно было состояться выступление солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, приняли решение не проводить его в изначальном формате, сообщил организатор фестиваля Максим Ларин.

"Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась", - сообщил Ларин на своей странице в соцсетях.

Он сообщил, что организаторы решили закрыть площадку, расположенную на территории завода "Афанасий", где должно было состояться выступление солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

"При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры и будут детские мероприятия. Установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов", - добавил он.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что представители правоохранительных органов во время ночного визита в отель в Завидово к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

Как сообщалось ранее в субботу со ссылкой на информированный источник, самому Линдеманну ночью было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий. Позже Ларин сообщил "Интерфаксу", что накануне сотрудники правоохранительных органов провели проверку на территории завода "Афанасий", где должен состояться фестиваль. При этом, он сообщил, что о цели проверки ему не сообщили.

По данным СМИ территориальное управление Роспотребнадзора по Тверской области предупредило организаторов фестиваля о действующих антиковидных ограничениях на проведение массовых мероприятий в регионе. Фестиваль "МакЛарин за Родину" должен был пройти 29 августа в Твери.