Особый противопожарный режим в Иркутской области продлили до 15 сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В северных районах Иркутской области продлен особый противопожарный режим в связи с прогнозом особой пожарной опасности из-за устойчивой сухой погоды, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону в воскресенье.

"На территории Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, Усть-Илимска и Братска постановлением правительства Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 15 сентября", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, этот режим был объявлен на севере области с 17 мая.

Во время его действия в лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях этого режима гражданам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим - от 200 до 400 тыс. рублей.

Сообщалось также, что на утро пятницы в регионе продолжалось тушение 11 лесных пожаров на площади более 36,6 тыс. га, из них семь площадью свыше 22,4 тыс. га были локализованы. Один очаг находился в Усть-Илимском районе, остальные - в Катангском.

19 августа в области снят региональный режим чрезвычайной ситуации, который был введен 6 августа из-за сложной обстановки с лесными пожарами в семи районах. Продолжает действовать объявленный с 13 августа, в том числе в Якутии, режим ЧС межрегионального значения.