Госдума приняла закон о "гаражной амнистии"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о "гаражной амнистии", который вводит упрощенный порядок оформления в собственность земли под гаражами и самих гаражей. Если его одобрят сенаторы и подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года.

"Гаражная амнистия" распространяется на земельные участки под "сваренными" металлическими - некапитальными - гаражами, которые построены до 30 декабря 2004 года, если земля выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей, отмечается в поправках. При этом речь не идет о "ракушках".

Закон также дает право гражданам, использующим капитальный гараж, построенный до введения в действие Градостроительного кодекса 30 декабря 2004 года, получить бесплатно в собственность участок под этим гаражом. Это, в том числе, касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

Закон позволит наследникам граждан, которые получили по распределению землю под гараж, оформить права на эти объекты. Те, кто приобрел гаражи у первоначальных владельцев, также смогут воспользоваться "гаражной амнистией" и оформить право собственности на земельный участок и гараж.

Закон указывает, что использование гражданами земельных участков общего пользования для прохода или проезда к гаражам осуществляется свободно и без взимания платы.

Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

Закон дает инвалидам приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража или для стоянки их средств передвижения вблизи места жительства и бесплатно.

В нем также определен список документов, подтверждающих права гражданина на гараж и землю под ним. Эти документы он будет подавать вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; договор о подключении гаража к инженерно-техническим сетям. Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно - и на земельный участок, и на сам гараж - по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего земельный участок, поэтому гражданам не придется оплачивать госпошлину.

Один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников отмечал, что сейчас в стране множество гаражей не оформлены в официальном порядке, и их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению.

"Принятие поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан", - сказал, комментируя закон, спикер палаты Вячеслав Володин.

Еще одним автором законопроекта является стал секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.