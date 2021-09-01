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Минобрнауки сообщило о вакцинации от коронавируса 12% студентов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В России привились от коронавируса чуть больше 45% сотрудников вузов и больше 12% студентов, сообщил НТВ министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что более 45% сотрудников российских вузов привились от коронавируса.

"В Москве это уже порог 60% перешагнули. Я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов", - отметил он.

Низкий процент привитых студентов он связал с летними каникулами.

По словам министра, вузы проведут большую разъяснительную работу, чтобы студенты, в том числе и иностранные, могли принять решение о вакцинации.

"Главная задача университетов - дать студентам качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. И, конечно же, недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия либо отсутствия прививки", - заявил Фальков.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус

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