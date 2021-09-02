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Решение о финансировании строительства 25 мусоросжигательных заводов примут до января

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Окончательное решение по схеме финансирования строительства 25 заводов по термической переработке отходов в энергию "Рт-Инвеста" (входит в госкорпорацию "Ростех") может быть принято до конца года, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Сейчас это все обсуждается, я надеюсь, что до конца года решение будет принято. По крайней мере, правительство уже на стороне на нашей", - сказал он журналистам.

В мае 2020 года стало известно, что госкорпорации "Ростех", ВЭБ и "Росатом" заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), прошедших сортировку. Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБа составляет порядка 200 млрд рублей.

Оператором программы выступит "Ростех" в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест". Компания уже строит четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один - в Казани.

Ростех РТ-Инвест Сергей Чемезов ВЭБ Росатом Московская область Казань

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