Двое крымчан, за которых вступился Госдеп, арестованы за неповиновение полиции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя в понедельник назначил жителям Крыма Шевкету Усеинову и Эльдару Одаманову 14 и 15 суток административного ареста соответственно за неповиновение требованиям сотрудников полиции, сообщили "Интерфаксу" их адвокаты.

По словам юристов, к их подзащитным на улице в Симферополе подошли полицейские и потребовали предъявить удостоверение личности. Этих документов у них не было, так как они были изъяты при обысках в конце прошлой недели. Тогда мужчинам предложили проехать в отделение полиции для установления личности. В итоге на них составили административные протоколы за оказание сопротивления полиции.

"Никаких препятствий он не оказывал, единственное, дал пояснение, что такого документа у него нет", - сказал адвокат Усеинова Рефат Юнус.

"Как следует из материалов дела, Одаманов вместе с Усеновым шли по городу, сотрудники полиции потребовали предоставить им документы, со слов сотрудников полиции, документов у них не оказалось. Никакого сопротивления Одаманов не оказывал", - отметила его адвокат Лиля Гемеджи.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с данной информацией.

Как сообщалось, в конце августа полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за механического повреждения газопровода в селе Перевальное.

По данным адвокатов, сотрудники правоохранительных органов провели 3 и 4 сентября обыски в Крыму, после которых задержали пятерых человек: Наримана Джелялова (является первым зампредседателя меджлиса крымских татар, который признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Как сообщила "Интерфаксу" адвокат Джелялова Эмине Авамилева, он подозревается по ч.5 ст.33 (пособничество) и ч.1 ст.281 (диверсия) УК РФ.

По данным Гемеджи, братьям Ахтемовым инкриминируют ч.1 ст.281 (диверсия).

Госдепартамент США потребовал освободить пятерых задержанных.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.