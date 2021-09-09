Заседание по делу об убийстве двух 10-летних школьниц в Кузбассе пройдет в закрытом режиме

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в убийстве двух 10-летних школьниц из Киселевска (Кемеровская область), сообщили "Интерфаксу" в суде Центрального района Кемерово в четверг.

"Заседание будет проходить в закрытом режиме, СМИ не допускаются", - сказал сотрудник суда.

Он добавил, что мужчина уже доставлен в суд, не уточняя, в каком статусе он находится.

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что мужчине предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, в том числе растление малолетних, что и стало причиной проведения суда в закрытом режиме.

Как сообщалось, в понедельник утром две десятилетние девочки ушли в школу и не вернулись. По камерам наружного наблюдения было установлено, что вечером того же дня они в сопровождении мужчины, который купил им в магазине сладости, ушли в неизвестном направлении.

В ночь на вторник родители одной из пропавших обратились в правоохранительные органы, мать второй девочки, как сообщают местные СМИ, узнала об исчезновении от волонтеров, так как выпивала в соседней деревне.

Во вторник днем был задержан ранее судимый за насилие над несовершеннолетним 41-летний житель Мысков, который переехал в Киселевск, но не был поставлен на административный учет. Вскоре в заброшенном доме были найдены тела девочек со следами насильственной смерти.

Возбуждено два дела: по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц) и по ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.