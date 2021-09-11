Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В больнице города Елец находится пятеро пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме поселка Солидарность Елецкого района Липецкой области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Состояние всех пострадавших - средней тяжести. У кого-то переломы, ушибы, травмы головы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавшей девочки закрытая черепно-мозговая травма, она в сознании.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области взорвался газ. Погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали шестеро. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Липецкой области. Продолжаются поисковые работы.

Прокуратура Липецкой области взяла на контроль соблюдение прав жителей дома, а также организовала проверку.