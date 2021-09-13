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Более 4 тыс. жителей Магаданской области досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 4 тыс. избирателей в Магаданской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ, сообщил региональный избирком.

"В досрочном голосовании принимают участие горняки, которые трудятся на отдаленных приисках, метеорологи, работники маяков, оленеводы, моряки, находящиеся в плавании, жители отдаленных, труднодоступных поселков", - говорится в сообщении.

Члены избирательных комиссий добираются до самых отдаленных точек региона на вертолетах, катерах, вездеходах. На досрочном голосовании, которое началась 29 августа и завершится 16 сентября, участковые избирательные комиссии работают во всех районах области. Всего в списки избирателей в Магаданской области внесено 100,4 тыс. человек, из них почти 68 тыс. человек - в Магадане.

Магаданская область

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