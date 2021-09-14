Что случилось этой ночью: вторник, 14 сентября

Задержание сбежавшего из ИВС Мавриди, встреча Путина и Асада в Кремле, блокировка в России сайта Ходорковского о выборах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве задержан Александр Мавриди, сбежавший в августе из истринского ИВС с четырьмя арестантами. Обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Мавриди оказал сопротивление при задержании, но был обезврежен. После задержания его повезли на допрос в СК.

- Владимир Путин накануне вечером в Кремле встретился с Башаром Асадом. О встрече президентов России и Сирии Кремль сообщил утром во вторник. Путин поздравил Асада с днем рождения и "очень хорошим результатом президентских выборов", раскритиковал присутствие иностранных вооруженных сил в Сирии и отметил сохранение в стране очагов терроризма.

- Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт Михаила Ходорковского, посвященный кандидатам в депутаты Госдумы РФ. Сайт проекта "Дума VIII созыва" был внесен в реестр запрещенной в РФ информации на основании статьи 15.3 закона "Об информации", определяющей порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

- Разведка США считает, что "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в нынешнем состоянии не способна на атаку за пределами Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Оправдывая решение о выводе американских войск из Афганистана в ходе слушаний в комитете Конгресса, Блинкен отметил, что США все равно будут "сохранять повышенную бдительность", чтобы не допустить повторного возникновения террористической угрозы.

- В Подмосковье двух граждан "одного из соседних государств" задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки. По данным ГУ СКР по Московской области, тело 67-летней женщины было обнаружено в понедельник в лесополосе под Сергиевым Посадом. Следователи также проверят задержанных на причастность к другим преступлениям, о которых сообщали СМИ.