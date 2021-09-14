Гинцбург заявил, что Путину будет достаточно недели самоизоляции

Президент поступил правильно, уйдя на самоизоляцию, отметил ученый

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, поступил как законопослушный человек, ему будет достаточно неделю соблюдать данный режим, однако конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов, заявил "Интерфаксу" гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно", - сказал Гинцбург "Интерфаксу".

На вопрос, сколько должна продлиться самоизоляция президента, Гинзбург сказал: "Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина".

Ранее Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции в течение определенного времени из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил журналистам, что российский президент самоизолировался после контакта с несколькими заболевшими. При этом Песков отметил, что глава государства абсолютно здоров.