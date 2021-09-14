Минприроды ждет удвоения средств тушения пожаров после выделения регионам еще 8 млрд рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Выделение регионам дополнительно более 8 млрд рублей в год из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров позволит в 2,4 раза увеличить средства тушения, заявил на совещании у президента министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Дополнительные 8,2 млрд рублей - это 1406 парашютистов-десантников (сейчас их в стране 3008 человек); 47 тысячи - к 26 тысячам (текущим) - летных часов; увеличение в 2 раза - 927 тысяч км наземного патрулирования; а также увеличение средств тушения для снижения доли крупных лесных пожаров, в 2,4 раза", - сказал он.

Он уже оглашал эти потребности регионов в начале августа, отмечая, что оценка не учитывает аномальные пожары.

Министр призвал регионы уже начинать готовиться к следующему пожароопасному сезону, искать и учить сотрудников, контрактовать воздушные суда.

"Хорошо, что именно сейчас - на этапе выделения средств - мы это обсуждаем с партией ("Единой Россией" - ИФ). Понадобится их помощь в контроле за расходованием средств, и, конечно, не упустить ни рубля при утверждении федерального бюджета новым составом Госдумы", - отметил Козлов.

Путин 13 сентября поручил выделять регионам дополнительно ежегодно не менее восьми миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. 24 августа он поручил правительству кардинально улучшить систему лесоохраны.