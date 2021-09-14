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Минприроды ждет удвоения средств тушения пожаров после выделения регионам еще 8 млрд рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Выделение регионам дополнительно более 8 млрд рублей в год из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров позволит в 2,4 раза увеличить средства тушения, заявил на совещании у президента министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Дополнительные 8,2 млрд рублей - это 1406 парашютистов-десантников (сейчас их в стране 3008 человек); 47 тысячи - к 26 тысячам (текущим) - летных часов; увеличение в 2 раза - 927 тысяч км наземного патрулирования; а также увеличение средств тушения для снижения доли крупных лесных пожаров, в 2,4 раза", - сказал он.

Он уже оглашал эти потребности регионов в начале августа, отмечая, что оценка не учитывает аномальные пожары.

Министр призвал регионы уже начинать готовиться к следующему пожароопасному сезону, искать и учить сотрудников, контрактовать воздушные суда.

"Хорошо, что именно сейчас - на этапе выделения средств - мы это обсуждаем с партией ("Единой Россией" - ИФ). Понадобится их помощь в контроле за расходованием средств, и, конечно, не упустить ни рубля при утверждении федерального бюджета новым составом Госдумы", - отметил Козлов.

Путин 13 сентября поручил выделять регионам дополнительно ежегодно не менее восьми миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. 24 августа он поручил правительству кардинально улучшить систему лесоохраны.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Владимир Путин Минприроды Александр Козлов

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