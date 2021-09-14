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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин похвалил работу правительства в период пандемии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в целом "неплохо себя показало" в период острой фазы пандемии, хотя многие вещи, наверняка, можно было бы "делать лучше, эффективнее, своевременнее", заявил президент Владимир Путин на совещании с чиновниками.

По его оценке, правительство "достаточно энергично, быстро и выверено принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно", "было налажено эффективное взаимодействие, эффективный контакт, ничего не затянули в этом смысле".

"Мне бы очень хотелось рассчитывать на то, что и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами в будущем будет выстроена работа именно в таком ключе", - обратился Путин к правительству и руководству "Единой России".

Ранее в этот день стало известно, что президент ушел на самоизоляцию из-за того, что люди из его окружения заразились коронавирусом. Он привился от COVID-19 в марте 2021 года.

Хроника 09 января 2020 года – 14 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин правительство Госдума коронавирус

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