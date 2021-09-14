На выборах ЦИК будет показывать явку в режиме онлайн

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На ближайших выборах Центризбирком будет транслировать явку избирателей по всей стране в онлайн-режиме, за эти каждый сможет наблюдать, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, в дни голосования в ЦИК будет работать информационный центр.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Семи регионам разрешили организовать голосование дистанционно, через интернет.

На избирательных участках будут работать видеокамеры, но доступ к трансляции будет предоставлен только кандидатам и партиям, которые участвуют в выборах, а также центрам общественного наблюдения. Возвращаться к прежнему формату, когда записи были доступны всем желающим, ЦИК не собирается. Памфилова объясняла, что новый утвержденный формат видеонаблюдения будет более ответственным и адресным, трансляции будут лучше защищены от хакеров, будут сэкономлены значительные средства налогоплательщиков.