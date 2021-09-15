ЦИК получил 25 обращений о возможном принуждении к электронному голосованию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ получил 25 обращений от граждан о возможном принуждении к дистанционному электронному голосованию на предстоящих парламентских выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"По возможным принуждениям именно к электронному голосованию в ЦИК поступило всего-навсего 25 обращений, из них 23 - из Москвы, по одному - из Мурманской и Ярославской областей. Материалы по всем этим обращениям мы оперативно направляем в Генпрокуратуру, мэру Москвы и в Общественный штаб по наблюдению за выборами", - сказала Памфилова в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По ее словам, "каждый такой случай тщательно расследуется".

"По восьми обращениям из этих 25 информация не подтвердилась; два обращения с жалобами на действия руководителей организаций направлялись лицами, которые, как установлено в результате проверок, в данных организациях не работают; одно обращение подтвердилось, руководитель этой организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Остальные - в стадии проверок", - уточнила глава ЦИК.

Памфилова также отметила, что "попытки к принуждению голосовать и традиционным способом, со стороны некоторых руководителей предприятий разных форм собственности, а не только государственных, предпринимаются, но по сравнению с прошлыми временами их стало гораздо меньше".

"В ЦИК на этот раз поступило в общей сложности всего 68 обращений, каждое из которых тоже тщательно проверяется", - заявила председатель Центризбиркома в беседе с изданием.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.