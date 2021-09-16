ВС РФ признал законным приговор эксперту фонда Горчакова по делу о госизмене

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отклонил кассационные жалобы на приговор эксперту фонда Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, осужденным к длительным срокам лишения свободы за государственную измену.

"Приговор Калининградского областного суда от 24 декабря 2020 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 20 апреля 2021 года оставлены без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, Калининградский областной суд приговорил Зимину к 13 годам колонии общего режима, а Антонца - к 12,5 годам колонии строгого режима, признав обоих виновными в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Зимина, которая на момент задержания была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова, была арестована летом 2018 года. Антонец оказался под арестом спустя год. В 2015-2016 годах он работал юристом при правительстве Калининградской области, а до ареста - в юридической фирме в Москве, не имея нигде доступа к гостайне.

По версии ФСБ, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу.

В дальнейшем, установило следствие, Зимина выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну.

По версии следствия, в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами Антонца, который в период работы в министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения.

Как сообщали СМИ, в частности, в деле идет речь и о передаче за рубеж документов, полученных Антонцом во время работы в правительстве Калининградской области. Кроме того, утверждалось в СМИ, супруги раскрыли личность действующего сотрудника регионального управления ФСБ, отправив спецслужбе прибалтийской страны его фотографию с их свадьбы.

Вину супруги не признали.