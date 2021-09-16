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Роскомнадзор переадресовал вопросы о Google Docs владельцу ресурса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения к недоступности в России Google Docs, о чем с вечера 15 сентября сообщали СМИ. Ведомство переадресовало вопросы об этом компании, которой принадлежит этот сервис.

"Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией. Кроме того, необходимо проверять источники такого рода сообщений, их местонахождение и преследуемые ими цели. Вопросы относительно недоступности зарубежных ресурсов рекомендуем адресовать их владельцам, - говорится в комментарии РКН. - Роскомнадзор неоднократно поднимал вопрос о необходимости исключения зависимости российских информационных систем, в первую очередь государственных ИС и систем критической информационной инфраструктуры, от зарубежных интернет-ресурсов".

В среду вечером в соцсетях начали сообщать о блокировке сервиса Google Docs на сетях операторов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях операторов в рамках реализации законодательства о "суверенном рунете". Специалисты проекта GlobalCheck по мониторингу российский системы интернет-блокировок отмечали блокировку сервиса на устройствах, подключенных к сети через операторов МТС, "Мегафон" (в некоторых регионах) и "Ростелеком" (в некоторых регионах).

Днем 15 сентября стало известно, что представителей или руководителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите суверенитета в четверг для обсуждения попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.

Утром в четверг сервис Google Docs снова был полностью доступен.

Роскомнадзор Google Docs Google Госдума Apple

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