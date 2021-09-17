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Хроника последних дней СССР

К поискам пропавшей в Сибири туристической группы РГО привлекут авиацию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вертолеты предполагается задействовать в поисках участников туристической группы Русского географического общества, которые пропали на границе Томской области и Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе Енисейского района Красноярского края в пятницу.

"Для поисков пропавших предполагается использование авиации, а также сотрудников полиции", - сказал сотрудник ЕДДС.

Он также сообщил, что группа изначально выехала из Енисейска в село Ярцево, потом добралась до населенного пункта Цын.

"Там они поняли, что дальше не поедут. Потом они доехали до поселка Кривляк, откуда 11 сентября звонили с сотового телефона в районе обеда. Сказали, что по маршруту не поедут, чтобы их сняли с учета", - добавили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции. По данным МЧС, они могут до сих пор находиться на территории Красноярского края.

Красноярский край Томская область Русское географическое общество

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