К поискам пропавшей в Сибири туристической группы РГО привлекут авиацию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вертолеты предполагается задействовать в поисках участников туристической группы Русского географического общества, которые пропали на границе Томской области и Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе Енисейского района Красноярского края в пятницу.

"Для поисков пропавших предполагается использование авиации, а также сотрудников полиции", - сказал сотрудник ЕДДС.

Он также сообщил, что группа изначально выехала из Енисейска в село Ярцево, потом добралась до населенного пункта Цын.

"Там они поняли, что дальше не поедут. Потом они доехали до поселка Кривляк, откуда 11 сентября звонили с сотового телефона в районе обеда. Сказали, что по маршруту не поедут, чтобы их сняли с учета", - добавили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции. По данным МЧС, они могут до сих пор находиться на территории Красноярского края.