Пропавшая в Томской области туристическая группа вышла на связь

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Туристическая группа из девяти человек, не выходившая на связь с 11 сентября, связалась с представителями Русского географического общества (РГО), сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор томского отделения РГО Юлия Калюжная.

"Группа сейчас находится в 30 км от Катайги (поселок в Верхнекетском районе Томской области - ИФ), все живы. Ждем, что к воскресенью вечером они прибудут в Томск", - сказала Калюжная.

По ее данным, тургруппа передвигается на болотоходах, с техникой возникли проблемы.

"Они сунулись в болото, где возникли технические проблемы с техникой, сменили маршрут, поэтому мы не могли их отследить", - пояснила Калюжная.

Как сообщалось, группа из девяти человек, в составе которой были члены РГО, отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, но с 11 сентября они перестали выходить на связь.