Обломки упавшего ранее гидросамолета нашли в ХМАО

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели в воскресенье обнаружили обломки упавшего в болото гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на месте крушения найдены тела двух человек.

Ранее сообщалось, гидросамолет упал в болото в ХМАО, на борту находилось два человека. Позже источник сообщил "Интерфаксу", что погибли два человека - пилот и пассажир.