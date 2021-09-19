Бюллетени в сейф-пакетах признают недействительными на трех участках в Петербурге

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге зафиксированы нарушения режима хранения бюллетеней, упакованных в сейф-пакеты между днями голосования, это могло вызвать сомнения в достоверности отражения воли избирателей, сообщил член Горизбиркома Олег Зацепа журналистам в воскресенье.

"Буквально сегодня территориальная избирательная комиссия №42 приняла решение предписать участковым комиссиям на трех участках признать недействительными, к сожалению, бюллетени, которые хранились в сейф-пакетах, потому что были нарушены условия хранения: сейфы были перемещены и некоторое время находились без видеонаблюдения", - сказал Зацепа.

Он назвал подобные ситуации "очень редкими и эпизодическими" и заявил, что достоверно о каких-либо фальсификациях в подобных случаях неизвестно, но пришлось принимать "жесткие, бескомпромиссные решения", чтобы обеспечить объективность результатов выборов.

Зацепа полагает, что опыт использования сейф-пакетов на многодневном голосовании следует признать положительным.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что, по ее мнению, инцидент с перемещением сейфов в Петербурге может превратиться в уголовное дело. Депутат Закса Надежда Тихонова, которая баллотируется в Госдуму по округу №212, отправила в Центризбирком жалобу, перечислив предполагаемые нарушения, включая то, что на нескольких участках сейфы перенесли в помещение, где нет ни одной видеокамеры. Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге также сообщал, что, как зафиксировали его сотрудники по видеотрансляции, в пятницу после 22:00 в большинстве помещений, где хранится избирательная документация, выключили свет, что не позволило убедиться в сохранности сейф-пакетов.