Дочь лидера единороссов Петербурга вернула девичью фамилию после избрания в Закс

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дочь секретаря петербургского отделения "Единой России" Вячеслава Макарова Марина Лыбанева вернула девичью фамилию.

"С ее слов, у нее уже есть свидетельство о перемене фамилии", - сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Лыбаневой во вторник.

Вячеслав Макаров, возглавлявший Законодательное собрание Петербурга с 2011 года, в этом избирательном цикле баллотировался только в Госдуму. Лыбанева выдвинулась в Закс по его одномандатному округу №3 (Петроградский и часть Приморского района), где побеждает. Собеседник агентства не уточнил, когда именно Лыбанева-Макарова получила свидетельство о смене фамилии - до голосования или после.

Она является самовыдвиженкой. Кандидата от "Единой России" в округе не было - сотрудница Закса Алена Кукушкина снялась за несколько дней до выборов по собственному желанию.

В этом же округе "Единая Россия" показывает максимальный результат по спискам среди всех городских территорий - 51,5% при общегородском показателе в 33,2%.

В ходе голосования Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о предотвращенной попытке вброса бюллетеней в этом округе. Штаб Лыбаневой распространил ее комментарий о том, что она не имеет к этому отношения и называет инцидент "очевидной провокацией со стороны оппозиции".ч