Американка проведет 4 дня в тюрьме за беспокойство медведей в нацпарке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Жительница штата Иллинойс приговорена к четырем дням за решеткой за попытку сфотографировать медведей гризли в национальном парке Йеллоустон. Как сообщает ABC News, женщине на год запрещен вход в нацпарк. Ей также грозит штраф, общая сумма которого может превысить $2 тысячи.

Ранее в интернете появилось видео, как 25-летняя Саманта Деринг пытается подойти поближе и сфотографировать медведицу и ее детенышей.

В прокуратуре отмечают, что подходить к медведице, когда рядом ее медвежата, крайне глупо. Там отметили, что лишь по счастливой случайности Деринг сейчас проходит как обвиняемая, а не как разорванный диким зверем турист.

Женщину также обвиняли в том, что она кормила, дразнила и пыталась погладить животных в нацпарке, но по этим пунктам претензии были сняты.