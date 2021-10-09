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Американка проведет 4 дня в тюрьме за беспокойство медведей в нацпарке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Жительница штата Иллинойс приговорена к четырем дням за решеткой за попытку сфотографировать медведей гризли в национальном парке Йеллоустон. Как сообщает ABC News, женщине на год запрещен вход в нацпарк. Ей также грозит штраф, общая сумма которого может превысить $2 тысячи.

Ранее в интернете появилось видео, как 25-летняя Саманта Деринг пытается подойти поближе и сфотографировать медведицу и ее детенышей.

В прокуратуре отмечают, что подходить к медведице, когда рядом ее медвежата, крайне глупо. Там отметили, что лишь по счастливой случайности Деринг сейчас проходит как обвиняемая, а не как разорванный диким зверем турист.

Женщину также обвиняли в том, что она кормила, дразнила и пыталась погладить животных в нацпарке, но по этим пунктам претензии были сняты.

США Йеллоустон

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