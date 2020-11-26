Избирательную комиссию Петербурга возглавила Наталья Чечина
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия избрала председателем предложенную ЦИК РФ Наталью Чечину.
Председателя выбрали на заседании в четверг тайным голосованием. Кандидатуру Чечиной поддержали 13 из 14 членов комиссии.
12 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов удовлетворил заявление об отставке главы городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Ранее Миненко подвергался жесткой критике со стороны председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.
Ранее Миненко подвергался жесткой критике со стороны председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.
Ранее сообщалось, что на должность члена Петербургской избирательной комиссии ЦИК РФ рассматривал кандидатуру бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева.