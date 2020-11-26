Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Избирательную комиссию Петербурга возглавила Наталья Чечина

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия избрала председателем предложенную ЦИК РФ Наталью Чечину.

Председателя выбрали на заседании в четверг тайным голосованием. Кандидатуру Чечиной поддержали 13 из 14 членов комиссии.

12 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов удовлетворил заявление об отставке главы городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Ранее Миненко подвергался жесткой критике со стороны председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Ранее Миненко подвергался жесткой критике со стороны председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Ранее сообщалось, что на должность члена Петербургской избирательной комиссии ЦИК РФ рассматривал кандидатуру бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева.

Петербург ЦИК РФ Петербург

Новости

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье
Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

Депутаты Думы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

Военные РФ провели очередной испытательный пуск новой ракеты "Циркон"

РКК "Энергия" ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года

РКК "Энергия" ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года

Лавров сообщил о сомнениях, нужно ли РФ иметь дело со структурами ЕС

Госдума приняла закон об удаленке

Госдума приняла закон об удаленке
Пандемия коронавируса

В РФ отменят требование о наличии теста на COVID-19 при госпитализации

В Кремле усомнились в связи роста продаж хлеба со спадом доходов россиян

Песков назвал "провокационной желтизной" материалы о Светлане Кривоногих

Песков назвал "провокационной желтизной" материалы о Светлане Кривоногих
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');