Проход в школу на Урале мужчины с ружьем оказался внеплановыми учениями

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проникновение в школу Туринска (Свердловская область) мужчины "с оружием" оказалось проверкой системы безопасности, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.

"Проводились внеплановые учения по реагированию систем безопасности на проникновение в учебное заведение посторонних лиц. Система сработала удовлетворительно", - сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что в школу №1 города Туринска прошел мужчина с ружьем, он был тут же задержан.

Учения проводились на фоне недавней трагедии в Перми, где утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Напавшего тяжело ранили при задержании и госпитализировали.