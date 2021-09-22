Пермский госуниверситет заявил об отсутствии претензий к ЧОП, охранявшему вуз

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) не имел претензий к частному охранному предприятию, которое занималось охраной территории кампуса, сообщил журналистам ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников в среду.

Красильников отметил, что договор с ЧОП действует до конца января 2022 года, но все оценки произошедшему даст Следственный комитет.

"Безусловно, та трагедия, которая произошла, она требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно смотреть комплексно и с большим количеством специалистов из соответствующих служб", - добавил ректор.

По словам ректора, в настоящее время те студенты, которые живут в общежитиях на территории кампуса, обеспечены трехразовым горячим питанием. "Они не нуждаются в том, чтобы покидать комнаты общежитий, пока идут оперативные действия", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о числе иностранцев среди пострадавших, Красильников отметил, что таких три человека.

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по последним данным пермского Минздрава, погибли шесть человек, 37 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.