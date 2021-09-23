Пострадавший от стрельбы пермский университет останется на удаленке до 2 октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пермский государственный национальный исследовательский университет, где 20 сентября студент юрфака устроил стрельбу и убил шесть человек, с 27 сентября по 2 октября будет учить студентов дистанционно, сообщила пресс-служба вуза.

В день трагедии 20 сентября в вузе отменили все занятия, затем отмену продлили на всю неделю. Доступ в кампус закрыт до 27 сентября, поскольку на территории должны работать следователи и оперативники.

21 сентября ректор университета издал приказ о переходе на удаленку до особого распоряжения. Причиной этого решения он назвал соображения безопасности.

Решение перейти на дистанционную работу приняли еще несколько пермских вузов.