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Хроника последних дней СССР

Пострадавший от стрельбы пермский университет останется на удаленке до 2 октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пермский государственный национальный исследовательский университет, где 20 сентября студент юрфака устроил стрельбу и убил шесть человек, с 27 сентября по 2 октября будет учить студентов дистанционно, сообщила пресс-служба вуза.

В день трагедии 20 сентября в вузе отменили все занятия, затем отмену продлили на всю неделю. Доступ в кампус закрыт до 27 сентября, поскольку на территории должны работать следователи и оперативники.

21 сентября ректор университета издал приказ о переходе на удаленку до особого распоряжения. Причиной этого решения он назвал соображения безопасности.

Решение перейти на дистанционную работу приняли еще несколько пермских вузов.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Пермь ПГНИУ

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