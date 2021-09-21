Пермский университет после стрельбы решил перейти на удаленку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Пермского государственного национального исследовательского университета, где 20 сентября студент-юрист устроил стрельбу, временно перейдут на дистанционную работу, сообщила пресс-служба вуза во "ВКонтакте".

Такой приказ от 21 сентября опубликован на сайте вуза. Дистант вводится с 21 сентября и до особого распоряжения "в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья работников университета, в связи с проводимыми на территории университета оперативно-розыскными мероприятиями".

Исключение составят только дежурные службы, которым предстоит следить за исправностью инженерных сетей и охранять вуз.

В университете напомнили, что до конца недели занятия полностью отменены.

20 сентября студент пришел в университет с охотничьим ружьем и ножом и начал стрелять по окружающим. Погибли шесть человек, еще больше двух десятков получили травмы и огнестрельные ранения. Подозреваемого ранил инспектор ДПС и задержал.

После этого несколько других университетов Перми перешли на удаленное обучение до особого распоряжения. Занятия в ПГНИУ отменили до конца недели. В школах и колледжах города занятия отменили только в понедельник.

21 сентября в Прикамье объявлен днем траура.