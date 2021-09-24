Спасатели нашли двух оставшихся на Эльбрусе альпинистов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спасателям удалось обнаружить на Эльбрусе еще двух альпинистов, они живы, сообщил "Интерфаксу" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев.

"Они живы, их сейчас транспортируют", - сообщил Гулиев.

В четверг вечером группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. Ранее сообщалось, что спасателям удалось спасти 14 альпинистов, 3 погибли.

К поисково-спасательной операции привлекалось 40 спасателей и 12 единиц техники.