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Эвакуация двух оставшихся на Эльбрусе альпинистов займет полтора часа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели начали транспортировку двух альпинистов, которых удалось обнаружить на горе Эльбрус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

"По состоянию на 01:10 мск спасатели дошли до двух пострадавших. Ориентировочное время спуска пострадавших до ратрака 1,5 часа", - говорится в сообщении.

В четверг вечером группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

По последним данным, спасателям удалось обнаружить 16 альпинистов живыми, три человека погибли.

К поисковой операции привлекалось 40 спасателей и 12 единиц техники. Поиски группы осложнялись порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.

МЧС Кабардино-Балкария Эльбрус

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