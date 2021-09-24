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Что случилось этой ночью: пятница, 24 сентября

Обнаружение обломков вертолета Ка-27 на Камчатке, гибель альпинистов на Эльбрусе, арест финдиректора "НОВАТЭКа"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Камчатке нашли обломки вертолета Ка-27. Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщил "Интерфаксу", что вертолет Ка-27 жестко сел на Камчатке. "О судьбе людей, находившихся на борту вертолета, пока ничего не известно", - сказал источник. Собеседник агентства указал, что на борту находились три человека.

- Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до пяти. Спасатели также сообщили о спасении 14 человек. Как сообщалось, в четверг группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

- Финдиректор "НОВАТЭКа" арестован в США по обвинению в уклонении от налогов. Марку Джетвею угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. В 2014 году "НОВАТЭК" попал под финансовые санкции США, в результате Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению. Прокуроры США попросили установить для Джетвея залог в $80 млн.

- Захарова предостерегла Вашингтон от введения новых санкций. В официальном комментарии на сайте МИД она упомянула обсуждаемые в Конгрессе поправки о новых ограничениях против российских чиновников и общественных деятелей по закону Магнитского. Ввести санкции против 35 чиновников и бизнесменов, которые, как считают конгрессмены, причастны к нарушениям прав человека, предлагает поправка к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год.

- Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель одобрил запуск "Северного потока 2". Армин Лашет также считает, что "Украине должны быть предоставлены геополитические гарантии в том, что Украина не будет от этого страдать". Речь идет о оговоренных транзитных поставках через Украину и после запуска нового газопровода. "Если Россия будет ставить это под вопрос, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.

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