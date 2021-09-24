Меры безопасности усиливают в школах Владивостока и в сибирском поселке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Администрации Владивостока и сибирского поселка Станционно-Ояшинский (Новосибирская область) обеспокоились охраной местных школ.

Мэрия Владивостока передала полиции информацию о готовящемся преступлении, сообщила пресс-служба горадминистрации, не раскрывая деталей. Пресс-служба также пообещала усилить меру безопасности в школах, директорам школ разосланы письма с требованием усилить охрану.

"Родителей учеников просим сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле территории образовательных учреждений", - говорится в сообщении. - Все директора школ связались с охранными агентствами, работающими на их территории. Будет усилена охрана как территорий образовательных учреждений и периметров, так и входных групп в здания".

Администрация Станционно-Ояшинского сообщила, что в четверг поступили угрозы ученикам местной школы. Полиция начала проверку в связи с этим.

Кроме того, администрация района провела дополнительную проверку организации регламентированных мер безопасности в школе и пришла к выводу, что меры безопасности соблюдены: "школа находится под охраной, оборудована камерами видеонаблюдения, на случай непредвиденных ситуаций пост охраны оборудован тревожной кнопкой".

Школа продолжает работать в обычном режиме. В пресс-службе ГУ МВД России по региону "Интерфаксу" сообщили, что информация уточняется.

Сообщения о проверке угроз в адрес школ и школьников стали появляться после стрельбы в Перми, которую в университете 20 сентября устроил студент. Погибли шесть человек, пострадали 47, подозреваемый был ранен при задержании.