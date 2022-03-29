Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

С июля туристов будут пускать на сложные маршруты только с инструкторами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России с 1 июля 2022 года туристам разрешат проходить маршруты повышенной сложности только в сопровождении инструкторов-проводников, сообщила в Пятигорске руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что соответствующий закон был принят в 2021 году. Новые правила позволят значительно повысить безопасность на туристических маршрутах не только на Северном Кавказе, но и в масштабах страны, считают чиновники.

Северный Кавказ Ростуризм Зарина Догузова Пятигорск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Песков заявил, что судьба переговоров РФ и Украины может определиться "сегодня-завтра"

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего

Fitch отозвало рейтинги российских банков

Fitch отозвало рейтинги российских банков

В России с COVID-19 за сутки госпитализировали 4,9 тыс. человек

В России с COVID-19 за сутки госпитализировали 4,9 тыс. человек

ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в РФ

Российский трубоукладчик "Фортуна" пришел из Балтики в Мурманск

Российский трубоукладчик "Фортуна" пришел из Балтики в Мурманск

S&P ждет сокращения экономики России на 8,5% в 2022 году

На Ройзмана составили два протокола о дискредитации вооруженных сил РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 29 марта

Постпред РФ при Евросоюзе не верит, что ЕС может отказаться от российского газа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код