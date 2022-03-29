С июля туристов будут пускать на сложные маршруты только с инструкторами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России с 1 июля 2022 года туристам разрешат проходить маршруты повышенной сложности только в сопровождении инструкторов-проводников, сообщила в Пятигорске руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что соответствующий закон был принят в 2021 году. Новые правила позволят значительно повысить безопасность на туристических маршрутах не только на Северном Кавказе, но и в масштабах страны, считают чиновники.