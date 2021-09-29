Минздрав сообщил о по-прежнему тяжелом состоянии пермского стрелка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Перми подозреваемый в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете остается в стационаре в тяжелом положении, он в сознании, сообщили в краевом Минздраве.

Там добавили, что недавно выписались трое пострадавших и в больницах остаются еще пятеро, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Еще семерых пострадавших ранее перевезли в Москву на лечение в федеральных клиниках.

По версии следствия, утром 20 сентября студент юрфака Тимур Бекмансуров пришел в ПГНИУ с ружьем и ножом и начал стрелять по людям. Погибли шесть человек, сообщалось о 47 пострадавших. Подозреваемого ранил при задержании сотрудник ДПС Константин Калинин.

В Минздраве затем сообщали, что Бекмансуров был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и что ему пришлось ампутировать ногу.