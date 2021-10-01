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Cуд попросили обязать Фургала ознакомиться со всем делом к 15 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд 4 сентября рассмотрит ходатайство следствия, которое попросило ограничить экс-губернатору Сергею Фургалу, его защите и его подельникам Андрею Карепову и Марату Кадырову срок изучения материалов дела до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд 1 октября продлил Фургалу арест до 7 декабря.

Бывшего губернатора задержали в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске, доставили в Москву и арестовали. Он находится в СИЗО "Лефортово".

В рамках этого дела Фургала обвиняют в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского и в организации убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Он вины не признает.

Обвинение в окончательной редакции ему предъявили 3 февраля 2021 года. Расследование дела завершено.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Сергей Фургал Лефортово Басманный суд Хабаровский край Марат Кадыров Андрей Карепов

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