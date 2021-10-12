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Следователи МВД допрашивают Ксению Собчак по делу о резонансном ДТП в Сочи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следователи МВД России проводят следственные действия с телеведущей Ксенией Собчак в Москве по делу об автоаварии с одним погибшим в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства во вторник.

"Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", - сказали в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что столичные следователи планируют вызвать на допрос Собчак в качестве свидетеля по делу о резонансном дорожно-транспортном происшествии в Сочи.

Вечером 9 октября на автодороге Адлер - Альпика - Сервис произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mercedes, в котором находилась Собчак.

По сообщению прокуратуры Краснодарского края, водитель автомобиля Mercedes подтвердил, что выехал на полосу встречного движения. В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи "Интерфаксу" уточнили, что в результате ДТП погиб один человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, отправлен под домашний арест.

Ксения Собчак МВД Москва Сочи

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