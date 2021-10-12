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Ксению Собчак вызвали на допрос в УВД Сочи по делу о смертельной аварии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Телеведущая Ксения Собчак получила повестку о явке к следователю в Сочи (Краснодарский край) для проведения следственных действий в рамках расследования дела об автомобильной аварии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ.

"Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в Следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий", - сказали в ведомстве.

В МВД сообщили также, что для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, следователи проверят показания на месте и проведут очную ставку с водителем "Мерседеса".

Ранее во вторник сообщалось, что московские следователи проводят следственные действия с Собчак в Москве по делу о ДТП с одним погибшим в Сочи.

Вечером 9 октября на автодороге Адлер - Альпика - Сервис произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mercedes, в котором находилась Собчак.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили "Интерфаксу", что водитель автомобиля Mercedes подтвердил, что выехал на полосу встречного движения. В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи "Интерфаксу" уточнили, что в результате ДТП погиб один человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

МВД Сочи Ксения Собчак

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