В Думе заявили, что Нобелевка не должна расцениваться как иностранное финансирование

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сам факт получения Нобелевской премии главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым не должен расцениваться как иностранное финансирование и не должен повлечь за собой статус иностранного агента, считают в Госдуме.

"Конечно, факт получения Нобелевской премии не является индульгенцией и не представляет никакого иммунитета, это очевидно. Но получение Нобелевской премии – как можно? Это будет абсурдно. Что значит – иностранный агент?!" - заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

По его словам, Россия признает статус Нобелевской премии, и было странно трактовать ее как иностранное финансирование применительно к российскому законодательству об иноагентах, автоматически признавая иноагентом любого российского лауреата премии.

"Никогда в этом не возникало никаких вопросов. И – вдруг сейчас откроем рот и заявим? Всю жизнь все было в порядке, а теперь скажем: все были иностранными агентами? Я думаю, здесь беспокоиться не надо", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что главреду "Новой газеты" и лауреату Нобелевской премии Муратову не грозит признание иноагентом, если он будет соблюдать соответствующее законодательство, но если журналист его нарушит, то никакие заслуги не спасут его от ответственности.

"Если он не нарушит российский закон, и, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, он не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям", - добавил президент.

Сам Муратов заявил "Интерфаксу", что не откажется от присужденной ему Нобелевской премии – вне зависимости от последующих действий государства.

"Я не Пастернак – мы эту премию получим. А дальше, как государство решит, так и сделает. Государство у нас может сделать всё, что угодно, но мы премию получим, от премии не откажемся. Мы считаем, это огромный уважительный шаг в отношении наших и работающих, и павших сотрудников", - сказал Муратов агентству.

Муратов и журналистка из Филиппин Мария Ресса 8 октября стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года, их наградили "за отважную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России".