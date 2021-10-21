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Росстат допустил продление переписи через госуслуги до 14 ноября

В нерабочие дни режим работы переписчиков не изменится

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Введенный президентским указом с 30 октября до 6 ноября режим нерабочих дней не окажет влияния на сроки проведения Всероссийской переписи населения, заявил на брифинге замглавы Росстата Павел Смелов.

"Переписчики были подготовлены к работе в режиме пандемии", - отметил он

Смелов добавил, что в Росстате рассматривают возможность продлить перепись в электронном формате до 14 ноября включительно, чтобы это было удобно населению. По его словам, такое решение может быть принято уже скоро.

"Перепись на портале Госуслуг превзошла все наши ожидания. Изначальный минимальный порог, который мы ставили - 10% от всего населения переписать через этот портал - скоро преодолеем и рассчитываем повысить эту планку до 20-30%", - добавил Смелов.

По его словам, "на данный момент переписалось практически 14 миллионов человек всеми способами, в том числе на портале Госуслуг - 11 миллионов человек".

Основной этап Всероссийской переписи населения стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в переписи через портал госуслуг можно с 15 октября по 8 ноября.

В Москве и Московской области, к примеру, с 28 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни, когда будут закрыты многие учреждения и отменены многие мероприятия. В соответствующем указе мэра столицы Сергея Собянина отмечено, что в эти дни запрещаются любые мероприятия, за исключением тех, которые проводятся по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Роспотребнадзором.

Росстат коронавирус

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