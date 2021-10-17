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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 октября

Возвращение с МКС на Землю Пересильд и Шипенко и экстрадиция спецпосланника Венесуэлы в США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю. Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким успешно приземлился в Казахстане. Пересильд, Шипенко и Новицкий уже покинули спускаемый аппарат космического корабля. Самочувствие экипажа хорошее, их осматривают врачи.

- Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства Николаса Мадуро. Бизнесмен был задержан по ордеру США в 2020 году, когда его самолет остановился для дозаправки в Кабо-Верде. Каракас назвал экстрадицию Сааба "похищением венесуэльского дипломата" и в знак протеста "против зверской агрессии" отменил переговоры с венесуэльской оппозицией, которые должны были стартовать в воскресенье в Мексике.

- В Якутске возбудили уголовное дело после нападения с ножом в наркодиспансере. Против жителя Якутска 1974 года рождения, который убил одного пациента и ранил еще четырех, возбудили дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. По данным прокуратуры, после нападения мужчина пытался покончить с собой.

- "Спартак" отыгрался с 0:2 в матче с "Динамо". Результат встречи - 2:2. "Спартак" сократил отставание на 87-й минуте, а сравнял счет только на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

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