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Депутат Госдумы от "Новых людей" проработал меньше недели и сложил мандат

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы из фракции "Новые люди" Сергей Чудаев, вошедший в комитет по информационной политике, решил сложить депутатские полномочия, не проработав и недели в парламенте. Как говорится в пресс-релизе фракции, он решил сосредоточиться на работе в Удмуртии.

Чудаев задумал добиться прохождения представителей партии в Госсовет Удмуртии в 2022 году.

Его место в Думе займет бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии "Новые люди", эксперт в области Big Data Антон Ткачев.

Он руководил цифровыми проектами в АО "Вертолеты России", работал в Центре компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова и Торгово-промышленной палате России. Он - разработчик проектов по инвестиционному налогообложению, цифровой трансформации инфраструктуры и образования, технологии безвредного тестирования объектов "Цифровой двойник".

Первое пленарное заседание Госдумы нового восьмого созыва состоялось 12 октября.

Госдума Новые люди Удмуртия Сергей Чудаев Антон Ткачев

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