Массовые мероприятия на Чукотке ограничат из-за четвертой волны COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти на Чукотке собираются ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщил в четверг департамент здравоохранения региона.

"Так, массовые мероприятия будут ограничены, а работодателям будет рекомендовано перевести работников старше 60 лет на удаленный режим работы", - говорится в сообщении.

Дополнительные ограничения обсудили участники оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Участники штаба отметили, что заболеваемость растет и Чукотский АО вошел в четвертую волну COVID-19. Один из способов выйти из пандемии с минимальными потерями - широкая вакцинация и ревакцинация, которая должна проводиться каждые полгода.

За сутки на Чукотке выявлено 18 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заразились 2,2 тыс. человек, 20 заболевших умерли.

Как сообщалось, до конца октября в регионе продлен режим повышенной готовности. Жители Анадыря, Певека, Билибино и поселка Угольные Копи после приезда на Чукотку для допуска к работе должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Ограничение не распространяется на работников, которые выходят на работу после 14 дней с момента прибытия в регион.