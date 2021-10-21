Минпросвещения предупредило школы о каникулах с 30 октября по 7 ноября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В российских школах с 30 октября по 7 ноября планируется объявить каникулы, переводить обучение на удаленку не будут, сообщил телеграм-канал федерального Минпросвещения "Большая перемена". В детских садах и яслях будут работать дежурные группы.

Ведомство готовит соответствующий документ.

Редакция телеграм-канала отметил, что на эти дни у многих школ и так выпадали каникулы после первой четверти. В школах, где учатся по модульной системе (пять недель учебы и потом одна неделя каникул), каникулы по плану должны начаться 15 ноября. "Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке", - говорится в сообщении.

В регионах и городах, где школы распустили на каникулы раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует каникулы продлить до 7 ноября.

Школам придется скорректировать образовательные программы.

20 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.