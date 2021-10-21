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Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор на период нерабочих дней рекомендовал россиянам оставаться дома, не принимать гостей и не выезжать в другие регионы страны, чтобы не осложнять эпидситуацию с заболеваемостью COVID-19 и гриппом, говорится в сообщении ведомства.

"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

"Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендовал использовать период нерабочий дней "с пользой для своего здоровья - больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа". Ведомство также советует избегать мест скопления людей, при контактах использовать средства профилактики: маски, перчатки, антисептики.

"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи", - рекомендует Роспотребнадзор.

При передвижении по городу рекомендуется использовать по возможности личный автомобиль или такси.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.

В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус

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